Menschen, 18. Februar 2023

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

SAMSTAG

Berta Reindl, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Schleedorf und Mitglied der Goldhauben Gruppe Schleedorf, begeht heute ihren 80. Geburtstag.

Helga Wagner aus Bad Vigaun, Mitglied des Seniorenbundes Bad Vigaun, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Christine Menneweger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet heute, Samstag, ihr 65. Lebensjahr.



SONNTAG

Heidi Fischer, Salzburg, feiert am Sonntag ihren 101. Geburtstag.

Brigitte Magdalena Lehenauer aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Hofrat DDr. Winfried Wagner, Magistratsdirektor-Stv. in Ruhe, ehemaliger Direktor der Untersbergbahn, feiert am Sonntag den 70.Geburtstag.

Barbara Amtmann, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet am Sonntag ihr 60. Lebensjahr.

Franz Margreiter, Diakon in Alpbach und Rattenberg, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Kürzlich feierte Mag. Siegfried Mitterdorfer, Bürgermeister-Stellvertreter der Stadt Salzburg a. D., seinen 81. Geburtstag.