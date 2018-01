Menschen, 18. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Alois Mühlbacher, Schneidermeister i. R., Mattsee, feiert heute, Donnerstag, seinen 88. Geburtstag.

Manfred Langwallner, Diakon in Nußdorf am Haunsberg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

In Grödig feiert heute Elsa Sparber ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Adolf Prodinger (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Maria Frauenlob (84), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus, Obertrum; Alfrun Raditschnig (84), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Emma Buchner (81), ehem. Zeitungsträgerin der "Salzburger Nachrichten", Saalfelden; Agnes Gruber (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Rosa Seidl (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

In Hallein feierten vor Kurzem Holda Maresch, Anton Klein und Elisabeth Windhofer ihren 80. Geburtstag.

Gertraud Kellerer, Obfrau der Seniorengruppe Saalfelden/Maria Alm, feierte kürzlich ihren 70. Geburtstag.





Jubiläen

Ing. Anton und Marianne Kaiser aus Zell am See feiern heute, Donnerstag, das Jubiläum der diamantenen Hochzeit (60 Jahre).

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten kürzlich Dora und Michael Bliem in St. Michael-Dasl.

Hofrat Dr. Rolf Hemetsberger, Zivilrichter am Landesgericht, begeht dieser Tage sein 40-Jahr-Dienstjubiläum als Richter. Der 61-jährige Experte für Mietrecht ist seit 1984 Berufungsrichter in Salzburg und steht dem Berufungssenat mittlerweile vor.











