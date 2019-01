Menschen, 18. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Maria Frauenlob, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus, Obertrum, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Alfrun Raditschnig in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, vollendet heute ihr

85. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Adolf Prodinger (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Elsa Sparber (76), Rosa Seidl (69), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



Quelle: SN