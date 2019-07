Menschen, 18. Juli

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Reg.-Rat Anton Herzog (91), Landesjugendreferent a. D. und langjähriger Vizebürgermeister von Eugendorf; Klaus Buttenhauser (77), Generaldirektor-Stellvertreter a. D. der Salzburger Sparkasse Bank AG; Irmgard Pöttler (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.Franziska Junger aus Nußdorf am Haunsberg feierte am Samstag ihren 90. Geburtstag.

Aloisia Altmann, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute, Donnerstag, ihr 75. Lebensjahr.

Christine Blaickner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Jubiläum

Das seltene Fest der steinernen Hochzeit (67,5 Jahre verheiratet) feiern dieser Tage Hildegard und Rudolf Egger in Dorfgastein. Rudolf Egger ist Gründer der Firma Holzbau Egger und war viele Jahre Gemeindevertreter und Vizebürgermeister.

Quelle: SN