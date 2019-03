Menschen, 18. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Heribert Krenn, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Anton Gasser aus St. Johann im Pongau feiert heute, Montag, in Puch bei Hallein seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Magdalena Hajszan (86) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum;

Maximilian Standl (84), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Adolfine Michels (81), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Hermine Enzinger (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Christine Sapundzic (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



