Menschen, 18. Mai 2020

Geburten, Geburtstage, Verleihungen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer



Geburtstage

Ihren 80. Geburtstag feiert heute, Montag, in Eugendorf Herlinde Stoiber, Textilverkäuferin i. R.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Christine Plainer (97) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Hildegard Sulzbacher (96), Franz Haslauer (78), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Landesrat a. D. Walter Blachfellner (68), Obmann und Ehrenobmann der Postmusik Salzburg; Wilhelm Haarlander (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Verleihung

Landesrat Josef Schwaiger hat langjährigen Landesbediensteten Berufstitel verliehen. "Diese Berufstitel sind für mich ein besonderes Zeichen des Dankes an die nun geehrten Mitarbeiter für das jahrzehntelange Engagement im Landesdienst, die starke Verbundenheit zum Land Salzburg und den Einsatz zum Wohl der Salzburgerinnen und Salzburger", betonte Landesrat Josef Schwaiger.

Die Dekrete zur Verleihung des Berufstitels "Hofrat" haben Robert Loizl (Leiter des Referats Schutzwasserwirtschaft), Peter Polacsek (Referat Softwareentwicklung), Franz Promock (Leiter der Verwaltungsakademie) und Friedrich Tockner (Bezirkshauptmannschaft Tamsweg) erhalten.

Mit dem Berufstitel "Regierungsrat" wurden Wolfgang Buchner (bis zu seiner Pensionierung 2019 in der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung tätig), Gerhard Kreuzwirth (aus dem Referat Personalabrechnung), Wolfgang Neumaier (bis zu seinem Ruhestand 2019 Referatsleiter für Ländliche Verkehrsinfrastruktur) und Anton Winkler (von der Bezirkshautpmannschaft Zell am See) ausgezeichnet.



Quelle: SN