Menschen, 18. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Hildegard Sulzbacher (97), Franz Haslauer (79), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Wilhelm Haarlander (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläen

Gertrude und Rupert Ganisl feierten kürzlich in Neumarkt am Wallersee das Fest der goldenen Hochzeit.

Marianne und Georg Eibl feierten kürzlich in Neumarkt am Wallersee das Fest der goldenen Hochzeit.