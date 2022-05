Menschen, 18. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Elfriede Struber, gewesene Schlößl-Wirtin in Nußdorf, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hermann Niedermüller aus Lamprechtshausen feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Wilhelm Haarlander, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Sponsionen

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Masterstudium: MEd: Michelle Sodl (Grödig), Norbet Lemberger (Mittersill), Katharina Hallinger, Marlene Holzleitner (beide Salzburg), Daniela Hubinka (Wagrain).



MSc: Nina Großegesse (Bergheim), Marlene Holzleitner (Salzburg).



MSSc: Julia Ehrenbrandtner (Seekirchen).



Diplomstudium: Christoph Buchsteiner (Anif), Andreas Salfitzky (Bad Hofgastein), Viktoria Wimmer (Hallwang), Josef Wagner (Mattsee), Sara Daveloose (Saalfelden), Eva Hemetsberger, Konstantin Mayrhofer, Viktoria Strasser, Dijana Tomaš (alle Salzburg).