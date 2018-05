Menschen, 18. Mai

Geburten, Geburtstage, Promotion, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Theresia Wasenegger, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Johann Tragler (97), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Hildegard Sulzbacher (94), Franz Haslauer (76), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig; Ferdinand Hoffmann (72), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.





Promotion

Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Stefan Achleitner BSc aus Zell am Moos hat vor Kurzem an der Penn State University, Pennsylvania, USA, zum Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering promoviert.





Jubiläen

GR P. Anton Außersteiner SVD, Dechantstellvertreter des Dekanats Altenmarkt, Mitglied des Missionshauses St. Rupert, begeht heute sein 50-Jahr-Weihejubiläum.



Kathi und Otto Egger, Mitglieder des Seniorenbundes Kaprun, feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.









(SN)