Menschen, 18. November 2020

Josef Munter aus Mattsee vollendet heute sein 91. Lebensjahr.

Franz Reindl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Dr. Peter Ransmayr, Direktor der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, Landesstelle Salzburg, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Josef Fürst (92) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Ermelinde Winkler (92), Salzburg.

Vollversammlung

Im Hubertushof in Anif fand kürzlich die konstituierende Vollversammlung der Landarbeiterkammer Salzburg statt. Dabei wurden 16 Kammerräte angelobt - für die Periode von 2020 bis 2025. An der Spitze der Kammer stehen weiterhin Präsident Johann König, Forstfacharbeiter aus Unternberg, sowie Vizepräsidentin Susanne Brunauer, LFI-Angestellte aus Salzburg. Beide haben für den Land- und Forstarbeiterbund kandidiert. Zum Ende der Vollversammlung verlieh König zwei silberne Ehrenzeichen für 15 Jahre Tätigkeit als Kammerrätin bzw. Kammerrat. Die Auszeichnungen gingen an Maria Rehrl, Lagerhausangestellte aus Kuchl, und Johann Fuchs, Gärtnermeister aus Hallein.



