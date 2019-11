Menschen, 18. November

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Hermine Kagerer aus Oberalm feiert heute ihren 95. Geburtstag.

Josef Munter aus Mattsee feiert heute, Montag, seinen 90. Geburtstag.

Seinen 80. Geburtstag feiert heute Eduard Brenneis aus Hallwang.

Dipl.-Ing. Sigmar Staffelmayr aus Salzburg vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Hermann Schwaiberroider, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Hansjörg Kröll, Metzgermeister in Wals, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Der Jubilar ist Gründungsmitglied der Historischen Landwehrschützen in Wals, Waidmann und Funktionär der Fleischerinnung.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Josef Fürst (91) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

Sponsionen

An der Universität Innsbruck feierten am Samstag ihre Sponsion zum/zur: Mag. pharm.: Katharina Isabella Widerin, Salzburg. Mag. rer. soc. oec.: Irina Adelsberger, Mattsee; Anna-Sophia Haas, Bürmoos. MA: Daniela Wallinger, BA BA, Kuchl. BEd: Rupert Dankl, Kaprun. BSc: Stefan Gschwendtner, Pfarrwerfen.

Spenden

Der Lions Club Salzburg-Aigen-Elsbethen unterstützt die Arbeit des Kinderschutzzentrums Salzburg mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro. Schatzmeister Ulrich Lankmayer und Präsident Alexander Grosser übergaben einen symbolischen Scheck an KISZ-Geschäftsführer Peter Trattner. Die Militärmusik Salzburg ist seit Jahren Partner und Unterstützer der Salzburger Kinderkrebshilfe. Im Juli gab das traditionsreiche Orchester ein Benefizkonzert in Lofer und konnte 3700 Euro Spenden für den Verein sammeln. Militärkapellmeister Oberst Ernst Herzog und Brigadier Anton Waldner übergaben vor Kurzem die Summe an Heide Janik, die Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe.

