Menschen, 18. Oktober 2022

Geburten, Sponsionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

MA: Katharina Wimmer (Bad Ischl), Talia-Vivian Pfeil (Ingolstadt, DE), Claudia Esterbauer (Mondsee), Sophie Stohl (Obertrum am See), Judith Ebner (St. Marien).

MEd: Christina Karer (Feldkirchen bei Mattighofen), Bernadette Kneidinger (Oepping), Johanna Doppelbauer (Wels), Magdalena Wienerroither (St. Georgen im Attergau), Judith Ebner (St. Marien), Corinna Groder, Vanessa Viktoria Rausch (beide Salzburg).

MSc: Laura Habermaier (Linz), Selina Sophie Schindlmayr (Salzburg), Martin Karl Moser (Vöcklabruck), Eva Ferstl (Wiener Neustadt).

MSSc: Elisabeth Nagl-Zehetner (Vöcklabruck).