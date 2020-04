Menschen, 18. und 19. April

Geburten, Geburtstage, Promotion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Webersdorfer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Friedrich Frahammer (74) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.



SONNTAG

Ihren 85. Geburtstag feiert am Sonntag in Zederhaus Hedwig Zanner.

Auguste Braunegger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Elise Leimüller (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Margarete Lin (63), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Anna Reiter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feierte vor Kurzem ihren 85. Geburtstag.

Promotion

Dipl.-Ing. Gerhard Panzl aus Adnet hat an der Montanuniversität Leoben sein Rigorosum mit Auszeichnung bestanden und wurde zum Doktor der montanistischen Wissenschaften promoviert.



