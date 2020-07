Menschen, 18. und 19. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute, Samstag, zum Geburtstag: Regierungsrat Anton Herzog (92), langjähriger Vizebürgermeister der Marktgemeinde Eugendorf und Landesjugendreferent i. R.; Dkfm. Klaus Buttenhauser (78), Generaldirektor-Stv. i. R. der Salzburger Sparkasse Bank AG; Aloisia Altmann (76), Irmgard Pöttler (75), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Christine Blaickner (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



SONNTAG

Johanna Wimmer im Seniorenwohnhaus Köstendorf vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Dr. Max Ott vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr. Max Ott ist seit seinem elften Lebensjahr voll erblindet und promovierte an der Universität in Salzburg zum Juristen. Seit mehr als 45 Jahren engagiert sich Ott auf allen Ebenen des Behindertensports. Ott ist Ehrenpräsident des Österreichischen Behindertensportverbands und Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

Leopoldine Schöbinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Diakon Dipl.-Päd. Peter Sturm, Wildschönau-Niederau, wird am Sonntag 60 Jahre alt.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Frieda Rieder (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläen

Franz und Luzia Leukermoser aus Salzburg-Hagenau feiern heute, Samstag, ihre goldene Hochzeit.

Maria und Julius Schandl aus Hallein feiern heute, Samstag, ihre goldene Hochzeit.

Vor Kurzem feierten Rita und Lenz Obwaller, Mitglieder des Seniorenbunds Kaprun, goldene Hochzeit.



