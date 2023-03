Menschen, 18. und 19. März 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Spende und Ehrung

Geburtstage

SAMSTAG

Maria Weilbuchner aus Salzburg feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Hermine Enzinger, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortgruppe Hof, feiert heute ihren 80. Geburtstag.



SONNTAG

Agnes Hirscher, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz feiert morgen, Sonntag, ihren 80. Geburtstag.

Spende

Vom 6. bis 10. März fand in der Shopping Arena Alpenstraße eine Sammelaktion der Caritas Salzburg statt. Die Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit der Kundinnen und Kunden waren enorm: 924 Kilo Lebensmittel und Hygieneartikel sowie mehr als 290 Euro in Form von Gutscheinen und Bargeld konnten mithilfe engagierter Freiwilliger gesammelt werden. Die Spenden werden von der Caritas Salzburg direkt an Menschen in Not verteilt.

Ehrungen

Bei der Jahreshauptversammlung des Fahrzeug-Oldtimerclub Pöndorf Anfang März wurden langjährige Mitgliedschaften geehrt. Bürgermeister Johann Zierer und Gemeindevorstand Gerhard Mayer wohnten der Versammlung als Ehrengäste bei.

Johann Kammerer (25 Jahre Mitgliedschaft), (15 Jahre Mitgliedschaft), Franz Ramsauer (15 Jahre Mitgliedschaft) und Helmut Egger (25 Jahre Mitgliedschaft).