Menschen, 18. und 19. September 2021

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Gertrud Rauter in St. Michael-Unterweißburg.

In St. Michael-St. Martin feierte Andreas Schlick (Bilder: SN/Notburga Löcker) seinen 80. Geburtstag.

SAMSTAG

Auguste Hinterstoisser feiert heute, Samstag, in Zell am See ansäßig ihren 95. Geburtstag. Die Jubilarin war u. a. viele Jahre Obfrau des Schulvereins Zell am See und Fahnenmutter der Landesfahne der Salzburger Berg- und Naturwacht. Bis ins hohe Alter war sie aktives Mitglied des Singkreises Zell am See.

GR Kan. Detlef Lenz, Propst des Kollegiatsstifts Seekirchen, ehem. Stadtpfarrer in Zell am See-Schüttdorf sowie in Salzburg-Leopoldskron-Moos, begeht heute seinen 80. Geburtstag.

SONNTAG

Franz Rohrmoser aus St. Johann im Pongau, pensionierter SAFE-Mitarbeiter, Hobbyimker und Bergfex, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Spenden

40 Golferinnen und Golfer spielten beim Dirndl- und Buam-Charity-Turnier im Golfclub Wald in Fuschl für den guten Zweck. Golfvereinspräsident Dietmar Keller und der Seniorchef des Hotels Ebner's Waldhof, Herbert Ebner, konnten gemeinsam mit den Organisatoren Christa und Jakob Teufl vor Kurzem einen Scheck in der Höhe von 4000 Euro an Prim. Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer von Debra Austria übergeben. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit 1995 für die Anliegen der "Schmetterlingskinder" - diese sind an Epidermolysis bullosa erkrankt - ein.