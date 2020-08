Menschen, 19. August

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Ing. Walter Zehetmayer, Oberst i. R. des Bundesheers, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Franziska König (86), Bewohnerin in der Seniorenpension am Schlossberg.

Spende

Harald Brandner und Adele Liedl von der Spielzeugschachtel übergaben vor Kurzem die von ihrer Kundschaft gut gefüllte Spendenbox aus dem Geschäft im Europark dem Leiter des Projekts "ArMut teilen" in Mülln, Thomas Neureiter. "ArMut teilen" ist eine kirchliche Initiative, die Menschen in der Stadt Salzburg in finanziellen Notlagen hilft. Seit Beginn der Coronakrise konnte mehr als 900 armutsgefährdeten Haushalten in Salzburg mit 6000 Lebensmittelpaketen, finanziellen Notüberbrückungen und 500 Handyladebons geholfen werden.



