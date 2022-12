Menschen, 19. Dezember 2022

Geburten, Geburtstage, Auszeichnungen, Übergabe, Todesfälle

Geburtstage

Anton "Toni" Kurz, Mitglied der Historischen Prangerschützen, zehn Jahre Obmann des Pfarrgemeinderats, Mitglied der St. Kolomaner Pilgergruppe sowie Ausschussmitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe St. Koloman, feiert heute seinen 90. Geburtstag in St. Koloman.

Mag. oec. Manfred Severus-Laubenfeld, langjähriger Mitarbeiter und ehemaliger Bankprokurist im Raiffeisenverband Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Christina Wallner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feierte gestern, Sonntag, ihren 80. Geburtstag.

Josef Eidenhammer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, begeht heute seinen 70. Geburtstag.

Hannes Moser aus Obertrum vollendet heute sein 60. Lebensjahr.





Auszeichnung

Die Klasse 4AK der JusHAK Salzburg erreichte das Halbfinale beim "Moot Court" (simulierte Gerichtsverhandlung) am Wiener Handelsgericht. Elf Teams aus ganz Österreich stellten sich der Herausforderung. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, in die Welt der anwaltlichen Argumentation einzutreten und sich vor Gericht zu beweisen. Der Lohn der Arbeit: Justizministerin Alma Zadić lud die Schulklasse für einen Tag ein - gemeinsam mit den drei Siegerteams. Im Bild: Schülerinnen und Schüler der 4AK-Klasse mit Professorin Julia Bican.





Übergabe

Nach 33 Jahren übergibt Horst Hannak am 1. Jänner die Geschäftsleitung des Bauzentrum Hannak an seine Tochter Daniela Punzengruber-Hannak und seinen Sohn Florian Hannak. Der Salzburger Familienbetrieb, der mittlerweile mehr als 130 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich unter Horst Hannak konstant zu einem führenden Baustoffhandel weiterentwickelt. "Die Schrauben werden neu gestellt. Getreu diesem Motto überreichte Horst Hannak den symbolischen Schlüssel an die mittlerweile dritte Generation der familiären Geschäftsleitung - im Rahmen der Weihnachtfeier im Urbankeller in Salzburg-Schallmoos. Ganz zurückziehen wird sich der Geschäftsmann noch nicht: Er wird seine Tochter und seinen Sohn in einer zweijährigen Übergangsphase aus dem Hintergrund weiter unterstützen und begleiten.