Menschen, 19. Dezember

Hilda Weißenbacher, Gründungsmitglied des Seniorenclubs Elsbethen, feiert heute rüstig ihren 95. Geburtstag im Seniorenwohnheim Elsbethen.

Maria Kreuzer, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Josef Wörndl feiert heute seinen 60. Geburtstag. Er ist seit 1999 Mitglied der Gemeindevertretung von Faistenau. Von 2004 bis 2013 Vizebürgermeister und seit 2013 Bürgermeister. Sein größtes Engagement gilt dem Kampf gegen den geplanten Steinbruch am Lidaun, bei dem er unermüdlich Wege der Vernunft sucht, diesen zu verhindern. Die wohl größten Herausforderungen in den letzten Jahren waren die Errichtung der neuen Feuerwehrzeugstätte und des neuen Kindergartens in Faistenau. Josef Wörndl wird sich am 10. März 2018 wieder zur Wahl zum Bürgermeister stellen.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hermine Weiss (81), Sieglinde Lautner (78), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

Johannes Erbschwendtner, BSc aus Lamprechtshausen feierte kürzlich an der FH Technikum Wien seine Sponsion zum Master of Science in Engineering im Studienfach Wirtschaftsinformatik.

Ines Ruhs aus Oberalm spondierte kürzlich an der Universität Mozarteum zur Magistra art.



