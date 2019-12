Menschen, 19. Dezember

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

GR Mag. Ernst Pöttler, Notfallseelsorger, Landeskurat des Roten Kreuzes und Kurat der Feuerwehr Stadt Salzburg, feiert heute, Donnerstag, seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hermine Weiss (82), Sieglinde Lautner (79), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spenden

Die Maxglaner Teufel und die Maxglaner Wirtschaft sammelten beim Maxglaner Krampuslauf für den guten Zweck. Am Dienstag fand die Übergabe des Spendenschecks über 1200 Euro an Pfarrer Josef Pletzer von der Pfarre Maxglan statt. Das Geld kommt bedürftigen Salzburger Familien zugute.

Zahlreiche Nachtschwärmer feierten Ende November in der Outback Bar in Leogang zu Hits der 90er-Jahre, aufgelegt von DJ Claus. Die Partygänger und Familie Bierbaumer spendeten großzügig: Kürzlich konnte ein Scheck über 6300 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben werden.

Katharina Stickler vom Frisiersalon Vyden in Bischofshofen veranstaltete mit ihrem Team einen vorweihnachtlichen Styling-Event zugunsten der Kinderkrebshilfe. 300 Euro kamen für krebskranke Kinder und deren Familien zusammen.



Quelle: SN