Menschen, 19. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Brigitte Magdalena Lehenauer, begeisterte Leihoma aus Salzburg-Gneis, feiert heute, Montag, ihren 70. Geburtstag.

DDr. Winfried Wagner, Magistratsdirektor-Stv., Abteilungsvorstand der MA 3, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Barbara Amtmann in der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet heute ihr 55. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Sepp Enzinger (79), Hof bei Salzburg; Franz Aschauer (77), Ebenau; Abg. zum NR a. D. Annemarie Reitsamer (77), viele Jahre Gemeindevertreterin in St. Gilgen, Vorstandsmitglied und Ehrenpräsidentin der Volkshilfe Salzburg; Hertha Raditsch (76), Renate Stäcker (71), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Margarethe Mösenlechner (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



(SN)