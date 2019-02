Menschen, 19. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Heidi Fischer feiert heute, Dienstag, die Vollendung ihres 97. Lebensjahrs.

Maria Weissenbacher, wohnhaft im Seniorenheim Nonntal, gelernte Kindergärtnerin mit positiver Lebenseinstellung und leidenschaftliche Kartenspielerin, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

DDr. Fritz Rücker, Dir.-Stv. der Arbeiterkammer Salzburg a. D., Stadtrat a. D., vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Sepp Enzinger, Seniorchef der Fa. Enzinger in Hof bei Salzburg, Mitglied des Seniorenbunds Hof, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

In Neumarkt am Wallersee vollendet heute, Dienstag, Burgi Hauser ihr 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Nationalratsabgeordnete a. D. Annemarie Reitsamer (78), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg;

Franz Aschauer (78), Ebenau, Mitglied des Seniorenbunds.

Rupert Embacher, Schiederbauer, Fusch an der Glocknerstraße, feierte am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Eine Abordnung der Gemeinde gratulierte dem ältesten Bürger in der Geschichte von Fusch. Im Bild von links: Vizebürgermeister

Albert Franz Scherer, LAbg. Bürgermeister Hannes Schernthaner, Jubilar Rupert Embacher und Seniorenbund-Obmann Bürgermeister a. D. Leonhard Madreiter.



