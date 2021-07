Menschen, 19. Juli 2021

Spendenübergaben, Vorstand und Todesfälle

Ab Herbst 2021 wird es in der Stadt Salzburg, Plainstraße 83, eigene leistbare Wohnungen für Frauen in Not - mit und ohne Kinder - geben. Ikea Salzburg unterstützt diese Einrichtung: Die Caritas durfte um 5555 Euro einkaufen. Im Bild von links: Christian Schwendinger (Prokurist Ikea Salzburg), Jaqueline Lange (Ikea) und Caritas-Direktor Johannes Dines.

Tobias Leeb, Alina Mühlbacher, Cansu Öztürk und Justine Römer haben gerade die Landesberufsschule 3 für Bürokauf- bzw. Industriekaufleute in Salzburg absolviert. Im Rahmen ihrer dualen Ausbildung Lehre/Schule haben sie im Fach "Office Management" eine Projektfirma für Naturkosmetik gegründet. Mit Werbung und Verkauf in der Schule und zu Hause erzielten sie 650 Euro Reinerlös, den die Berufsschüler/-innen der Salzburger Kinderkrebshilfe spendeten.

Der Lions Club Seekirchen und der Rotary Club Wallersee haben dem zehnjährigen Oskar (vorn) mit der Spende eines E-Bikes einen Wunsch erfüllt. Durch das E-Bike ist Oskar, welcher gesundheitliche Einschränkungen hat, endlich mobil und unabhängiger. Im Bild von links: Jochen Erhard, Oskar, Paul Wallinger (RC Wallersee), Olaf Rittinger (LC Seekirchen).

Kürzlich übergab Ludwig Picker die Präsidentschaft des Rotary Clubs Golling-Tennengau an Rudolf Nikolaus Brandstötter. Die weiteren Mitglieder des neuen Vorstands sind: Präsident elect: Fritz Lixl; Kassier und Schatzmeister: Herbert Weiß; Vortrags- und Clubmeister: Bernd Waß; Gemeindienst: Helmut Salfner; Jugenddienst: Gerhard Bernegger; Berufsdienst: Josef Irnberger; Internationaler Dienst: Klaus Hrazdira; Mitgliedschaftsbeauftragter: Hermann Döllerer; Öffentlichkeitsarbeit: Hubert Steiner und Wolfgang Unterlerchner; Rechnungsprüfer: Robert Kuhar und Reinhart Michelag.