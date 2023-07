Menschen, 19. Juli 2023

Geburten, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spende

Clemens Steger und Lisanne Lauer, kurz das Team "CleLi", radelten von 11. bis 17. Juni 2023 mit der Global Biking Initiative (GBI) von Bratislava nach München. Sie erzielten 1406 Euro Spendensumme für die Sonneninsel Seekirchen. GBI wurde ursprünglich als Verein von Vodafone-Mitarbeitern in Düsseldorf gegründet. Vodafone ist einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung. Jede österreichische Fahrerin, jeder österreichische Fahrer, die bzw. der zukünftig bei der GBI-Tour an den Start geht, spendet automatisch an die Sonneninsel.