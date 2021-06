Menschen, 19. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Matura und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Brunhilde Eder, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Therese Grösslinger, Mitglied des Pensionistenverbands Hof, vollendet heute, Samstag, ihr 80. Lebensjahr.

Helene Nähring, Mitglied des Pensionistenverbands Zell am See, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

SONNTAGAlois Hettegger, langjähriger Amtsleiter der Marktgemeinde Kuchl, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Matura

Privatgymnasium Borromäum:

Mit Auszeichnung:Paul Brenner, Gideon Burger, Kilian Butter, Paul Deisenhammer, Alexander Herzog, Tobias Höttl, Tristan Humer, Johannes Mösl, Philipp Rehbein, Luca Russegger;

mit gutem Erfolg: Daniel Deutsch, Felix Grames, Lion Pirkner, Erik Schwaiger, Christian Tibitanzl, Fabian Wagner, Simon Wagner, Stefan Wolfsberger.

Missionsprivatgymnasium St. Rupert

Ausgezeichnete Erfolge, 8A: Agnes Baumgartner, Michael Berger, Moritz Buchegger, Michael Herzog, Alexander Huttegger, Julia Stranger; 8B: Hannah Erber, Jakob Kornhofer, Amela Siller, Selina Stoiser, Lea Vinatzer; gute Erfolge, 8A: Jakob Rettensteiner, Christina Scharfetter; 8B: Elena Burger, David Lackinger.

BHAK Oberndorf

Mit ausgezeichnetem Erfolg:

Carina David, Jonas Eder, Verena Obernhuber, Michelle Oswald: mit gutem Erfolg: Laura Biribauer, Selina Ehrschwendtner, Sebastian Hackenbuchner, Isabel Maier, Barbara Armstorfer, Varinia Kreil, Matteo Minici, Jonas Oberholzner, Constanze Schmitzberger.