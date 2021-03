Menschen, 19. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Gertraud Meisriemer aus St. Koloman, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Reiner Hochhauser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Matthäus Wimmer, Obmann der Wassergenossenschaft und Gemeinderat in Schleedorf, Obmann des Dachverbandes der Salzburger Wasserversorger, feiert heute, Freitag, seinen 60. Geburtstag.

Spende

Susanne Berger und Matthias Widlroither initiierten im vergangenen Advent eine Spendenaktion mit dem Verkauf eines Lippenpflegestifts, an der sich hauptsächlich Geschäfte in Wals-Siezenheim beteiligten. Von jedem verkauften Stift "Forever lips" gingen zwei Euro an den Verein "Kinder haben Zukunft". 1000 Euro an Spenden kamen so Salzburger Familien zugute.