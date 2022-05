Menschen, 19. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Berufsoffiziere und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Cilli Ragginger, ehemalige Schießlingbäuerin in Wals, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Die gebürtige Lungauerin war in der Gemeinde Wals-Siezenheim die erste Ortsbäuerin.

Rosemarie Schönborn aus Salzburg vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.



Ehrung

Max Stürmer, Bildungswerkleiter von Schwarzach und Bezirksleiter im Pongau, wurde vor Kurzem mit der Ehrennadel in Silber des Salzburger Bildungswerks ausgezeichnet. Im Bild: Max Stürmer (r.) und Direktor Richard Breschar (l.).



Berufsoffiziere

Die Angehörigen des Jahrgangs "Feldmarschall Daun" (1981-84) trafen sich nach längerer Pause zum Gedankenaustausch in der Wallner-Kaserne in Saalfelden. Vor 41 Jahren begannen 46 Berufsoffiziersanwärter ihre Laufbahn an der Militärakademie. Da der Lehrzug Jäger (I. Lehrzug) viele Ausbildungsabschnitte in der Wallner-Kaserne (Jägerschule) durchgeführt hatte, fand das Lehrgangstreffen an der Kaderschmiede des Bundesheers in Saalfelden statt.