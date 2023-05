Menschen, 19. Mai 2023

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Wilfried Aigner, Mitglied des PV, Ortsgruppe Hof, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Josef "Pepi" Wind, Mitglied des Lions-Clubs Hallein, des SC Reyer Hallein, des Ast-Clubs Hallein sowie des Seniorenbunds Bad Vigaun, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Herbert Barth, Ehrenkommandant und aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiet heute seinen 70. Geburtstag.

Paula Werni, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Munderfing, feierte kürzlichen ihren 85. Geburtstag.

Sponsionen

An der Universität Salzburg

spondierten vor Kurzem zum/zur: Bachelorstudium:

BA: Nina Anna Fuchs (Eugendorf), Lukas Stögmüller (Linz), Janine Amlacher, Sandra Jugovic, Roland Georg Robwein, Ulrike Strasser (alle Salzburg), Sophie Mayr (Tamsweg), Laura Grüblbauer (Wels).

BSc: Marisa Sabrina Schmidt (Esslingen, D), Daniil Barkov, Celine Kapper (beide Salzburg).

LLB. oec.: Melissa Patrizia Mayr (Mattsee), Sebastian Gager, Dominik Lettner (beide Salzburg).

Masterstudium:

LLM. oec.: Stefanie Rettenbacher (Schladming).

MA: Anna Schnöll (Golling).

MEd: Lisa-Marie Hirsch (Ampflwang), Sarah Loidl (Bad Ischl), Viktoria Ortner (St. Marienkirchen an der Polsenz).

MSc: Markus Handl (Elixhausen), Melanie Bernert (Kaprun), Andrea Huemer (Koppl), Christina Grammenou (Ludwigshafen am Rhein, D), Stefan Peyreder, Julia Zweimüller (Salzburg), Nina Michele Kalessa (Trochtelfingen, D).

Diplomstudium:

Mag. iur.: Laura Brüll (Saalfelden), Ayse Altan, Bianca Maria Egarter (ehem. Peitler), Peter Renner, Julia Wörndl-Aichriedler (alle Salzburg), Alexander Bründl (Straßwalchen), Olivia Holzer-Köck (Thalgau), Nikolaus Schuberth (Wien).