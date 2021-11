Menschen, 19. November 2021

Geburten, Geburtstag, Übergabe und Todesfälle

Geburtstag

August Starzengruber, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag.

Übergabe

Seit mehr als 30 Jahren war Georg Eibl Obmann des Kameradschaftsbunds in Neumarkt am Wallersee. Nun hat er sein Amt an Herbert Hurer übergeben. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Eibl von der Salzburger Landesorganisation das Große Ehrenzeichen mit Stern in Silber durch Bezirksobmann Hans Hillerzeder verliehen.