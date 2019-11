Menschen, 19. November

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsionen, Promotionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

Emilie Auer aus Oberndorf bei Salzburg, feiert heute, Dienstag, Ihren 100. Geburtstag.

Felix Eibl vollendet heute im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum sein 85. Lebensjahr.

Ingeborg Nagleder, Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Elsbethen, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

GR Franz Königsberger, Pfarrer im Ruhestand, Kapitularkanoniker des Kollegiatsstifts Mattsee, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Ferdinand Prähauser feiert heute, Dienstag, seinen 70. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Chris Rottinghuis, Zahnarzt, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Dr. Gernot Tasch, Oberarzt im Universitätsinstitut für Neuroradiologie der Christian-Doppler-Klinik, feiert heute seinen 60. Geburtstag

Christian Struber aus St. Koloman, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Struber ist Präsident des Salzburger Hilfswerks, Bundesobmann der ARGE Eigenheim und Aufsichtsrat der Messezentrum Salzburg GmbH. Der Jubilar war unter anderem ÖVP-Landesgeschäftsführer (bis 1996) sowie Bürgermeister seiner Heimatgemeinde (von 1992 bis 2008).

Jubiläum

Herbert Althammer feiert heute sein 35-Jahre-Mitarbeiterjubiläum bei STANDout, System Standbau GmbH.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierte vor Kurzem zum/zur:

Katholische Theologie:

Mag.theol.: Julia Rezk, Salzburg.

Rechtswissenschaften:

Mag.iur.: Felix Pilshofer, Anif; Eva-Maria Rosegger, Obertrum am See; Matthias Büger, LLB.oec.; Anja Josipovic, Christina Julia Riedelberger, Diana Vorovskaya, Salzburg.

LLM.oec.: Peter Kobleder, Kuchl; Kathrin Granegger LLB.oec., Tamsweg.

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

BA: Lisa Staudinger, Lofer; Bernhard Kern, Michael Switil, Johannes Von Pander, Theresa Pöschl, Salzburg; Theresa Hofer, Bischofshofen; Sabine Kittl, Eugendorf; Sebastian Heinz Lorenz Burger, Nejla Kuljanin, Salzburg.

Promotionen

An der Universität Salzburg feierten ihre Promotion zum/zur:

Rechtswissenschaften:

Dr.iur.: Mag.iur. Silvia Weinknecht, Bad Gastein; Mag.iur. Thomas Lindenbauer BA MA, Kuchl; Mag.iur. Stella Weber, Wals.



Quelle: SN