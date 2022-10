Menschen, 19. Oktober 2022

Geburten, Geburtstag, Studienabschluss und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Maria Schaidreiter aus Kleinarl feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Diplomstudium

An der Universität Salzburg feierten kürzlich ihren Studienabschluss zum:

Mag. iur.: Julia Dygruber (Flachau), Sarah Kühleitner (Hof bei Salzburg), Juliane Maria Windsperger (Munderfing), Magdalena Hiebl-Rausch (Nußdorf am Haunsberg), Lea Brandstätter, Stefanie Caleta, Alexander Engelhardt, Alina Verena Laber, Marina Stojanović (alle Salzburg), Thomas Gnigler (Seekirchen am Wallersee), Monika Niedermüller (St. Georgen bei Salzburg), Stefan Martin Häckl, Leonhard Reiner (Wals), Sophie Laetitia Zauner (Wien), Johanna Maria Möschl (Uttendorf), Anna Aichmair (Vöcklabruck).