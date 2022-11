Menschen, 19. und 20. November 2022

Geburten, Geburtstag, Jubiläum, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Renate Butze feiert heute, Samstag, in Zell am See ihren 80. Geburtstag.

Jubiläum

Das Jubiläum der diamantenen Hochzeit feierten kürzlich Adelheid und Adolf Rottensteiner in St. Michael.

Ehrung

Das Land Salzburg zeichnete beim Festakt "50 Jahre Stille-Nacht-Gesellschaft" langjährige Funktionäre aus. Prof. Mag. Josef A. Standl erhielt das Große Verdienstzeichen und Finanzreferentin Renate Schaffenberger das Verdienstzeichen des Landes. Landtagsabgeordneter Josef Schöchl überreichte die Ehrungen.