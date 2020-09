Menschen, 19. und 20. September 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hildegard Lürzer, Salzburg, genannt die "Herziomi", feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Maria Tremel, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren gratulieren weiters zum Geburtstag am Samstag: Maria Gstaltmaier (72), Helene Schmiderer (66), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Heinrich Langwallner, Ehrenlöschzugskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wals-Viehhausen, Ehrenobmann der Schnalzer Viehhausen und Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Franz Landertshamer (82) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Helga Pigisch (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Johann Duhatschek (64), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

Jubiläen

Bruno und Brigitte Hinterwirth aus Bad Hofgastein feiern heute, Samstag, das Fest der goldenen Hochzeit.

Sonja und Walter Reifmüller, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Mittersill, feierten vor Kurzem ihr 60-Jahr-Hochzeitsjubiläum.



Quelle: SN