Menschen, 2./3. Juni

Geburtstage

SAMSTAG



Heute feiern Geburtstag: Maria Sommerauer (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Gertrude Eder (63), Mitglied des PV, Ortsgruppe Grödig; Margarete Leitner (57), Hof bei Salzburg.

Hubert Schattauer, Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, wird heute 95 Jahre alt.

Antonia Hutter aus Tamsweg feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Friedrich Melms, Bewohner der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Gerlinde Eckschlager aus Seekirchen feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.



SONNTAG



Ingeborg Mosshammer aus Salzburg-Stadt, ehemalige Lehrerin, Schulrat an der Volksschule St. Andrä, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

MAS Mag. Norbert Altenhofer, Leiter des amtlichen Lawinenwarndienstes und der Stabsstelle Sicherheit und Katastrophenschutz im Land Salzburg, EU- und UNO-Katastrophenschutzexperte, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Siegfried Neureiter (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Johanna Reithmeier (72), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Rosina Kribus (68), Salzburg.





Jubiläen

Irene und Ludwig Vogl feierten vor Kurzem in Neumarkt am Wallersee ihre goldene Hochzeit.

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten kürzlich Frieda und Josef Lanschützer in St. Michael.

In Neumarkt am Wallersee begingen vor wenigen Tagen Theresia und Hermann Költringer ihre diamantene Hochzeit.

Anna und Simon Klausner, Altbauersleute vom Lechnerbauer in Elixhausen, feiern am Sonntag das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.





Sponsionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Sponsion zum/zur:

Mag. iur.: Stephan Matulik, Aigen; Walter Leopold Schwarzenbrunner, Anif; Alexandra Klement, Friedburg; Melanie Hinterberger, Hallein; Ricarda Eder, Mondsee; Helga Langwieder, Oberndorf; Florian Weinkamer, Isabella Danja Kraus, Caroline Resch BA, Dzana Schütter, Salzburg; Lisa Baier, St. Lorenz.

MSc Studium: Paula Kössler BSc, Salzburg.

MAS: Ingeborg Fink, Braunau.

MSc Lehrgang: Mag. rer. soc. oec. Birgit Gertrud Heim, Zug.

(SN)