Menschen, 2./3. März

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

SAMSTAG

Johann Winter, ÖBB-Postbus-Sachbearbeiter i. R. in Radstadt, Kfz-Mechaniker-Meister, feiert heute, Samstag, seinen 70. Geburtstag.

Dipl.-Ing. Dr. Clemens Haslinger, Geschäftsführer i. R. des Salzburger Gesundheitsfonds, Ehrenobmann des UBBC Salzburg, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Haslinger hat als Spieler und Funktionär viele Jahrzehnte lang das Geschehen im Salzburger Basketball mitgestaltet. Ein wichtiges Anliegen war ihm die Förderung von sportlichen Talenten. Für seinen großen Einsatz wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Österreichischen Basketballverbands.

Die SN gratulieren ferner: Ida Bader (92) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Gertraud Kreuzer (88), Eva Wernik (82), beide Mitglieder des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Prof. Dr. Dr. h. c. Felix Unger (73), Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.

SONNTAG

Annemarie Aichmaier, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Elisabeth Voggenberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Gregor Gehrer in Hallein feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Hilde Gollackner (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Spende

Das mobile Kinderhospiz "Papageno" hat eine Spende von 5000 Euro erhalten. Julia Spanring, Präsidentin von Ladies Circle 11 Salzburg, und Harald Grünanger, Schriftführer von Round Table 45 Salzburg Airport, übergaben vor Kurzem die Unterstützung an "Papageno"-Geschäftsführer Christof Eisl.



Quelle: SN