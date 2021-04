Menschen, 2. April 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Bahram Einy, langjähriges Mitglied und Gönner des A. C. Wals, vollendete gestern, Donnerstag, sein 60. Lebensjahr.

Maria Schuchter, ehemals Professorin am Salzburger Mozarteum, vollendet heute, Freitag, ihr 100. Lebensjahr. Geboren als Maria Schwaiger in Maria Alm am Steinernen Meer ist sie die einzige noch Lebende unter ursprünglich acht Geschwistern. Neben zwei ihrer Schwestern, vor allem der Opern- und Konzertsängerin Rosl Schwaiger, durfte sie bereits in früher Jugend am damaligen Konservatorium Mozarteum studieren und absolvierte die Konzertfächer Violine, Klavier sowie Gesang. Als Korrepetitorin war sie viele Jahre am Mozarteum tätig und unterrichtete u. a Thomas Bernhard. Sie war verheiratet mit dem Pianisten, Dirigenten und Professor an der Hochschule Mozarteum, Gilbert Schuchter. Drei ihrer sechs Kinder haben ebenfalls künstlerische Berufe ergriffen, darunter die Schauspieler Georg und Gabriele Schuchter. Aber auch unter den Enkeln von Maria Schuchter setzt sich die künstlerische Tradition fort.

Ökonomierat Siegfried Embacher, Altbürgermeister von Fusch an der Glocknerstraße sowie Altpräsident der Salzburger Landwirtschaftskammer, feiert heute, Freitag, seinen 93. Geburtstag.

Johann Oberweger, Pensionist der Kirchenbeitragsstelle, feiert heute im Seniorenwohnheim Oberndorf seinen 90. Geburtstag.

Theresia Tomasi aus Weng am Wallersee vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute ferner zum Geburtstag: Hubert Huber (97) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Katharina Wieser (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.