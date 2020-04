Menschen, 2. April

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ökonomierat Siegfried Embacher, Altbürgermeister von Fusch an der Glocknerstraße, Landwirtschaftskammerpräsident a. D., feiert heute, Donnerstag, die Vollendung seines 92. Lebensjahrs.

Katharina Wieser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Hansjörg Tischberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.



Quelle: SN