Menschen, 2. August

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Jubiläum

Amtsdirektor Björn Schnitzhofer, Bezirksanwalt bei der Staatsanwaltschaft Salzburg, feiert heute, Freitag, sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

Geburtstage

Seinen 90. Geburtstag feierte dieser Tage Ernst Aigner in St. Michael-St. Martin.

Theresia Lanschützer, vlg. Lenger, vollendete kürzlich ihr 80. Lebensjahr in St.Michael.

Josef Egger-Gassner, "Flatscher Jos", feierte am Mittwoch seinen 80. Geburtstag im heimischen Gasthof in Stuhlfelden. Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher überreichte dem Jubilar für seine Verdienste für Wirtschaft und Tourismus den Ehrenbecher der Gemeinde.

Christine Braumiller aus Thalgau feiert heute, Freitag, ihren 70. Geburtstag.



Quelle: SN