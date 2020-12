Menschen, 2. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Johann Kainz, Gärtnermeister i. R., letztes Gründungsmitglied der Fischerinnung der Peter-Pfenninger-Stiftung, feiert heute seinen 88. Geburtstag.

Ingeborg Heimtrat, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr

80. Lebensjahr.

GR Mag. Josef Sams, Pfarrer in Hof bei Salzburg, feiert heute, Mittwoch, seinen 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Carla Naaff (92), Bewohnerin der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen; Helena Raninger (82), Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang; Anna Schöfegger (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Friedrich Lechner (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Spende

Die Ferdinand-Porsche-Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee haben 40 Warnwesten gespendet, die künftige Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr sichtbarer machen sollen. Geschäftsführer Jakob Iglhauser übergab die Westen an Kindergartenleiterin Sandra Wallner - im Beisein von Bürgermeister Michael Schwarzmayr. Im Gemeindekindergarten üben die Vorschüler nun fleißig, um den künftigen Schulweg sicher zu absolvieren. Als kleines Dankeschön gestalteten die Mädchen und Buben mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen den Christbaum des fahr(T)raum auf dem Marktplatz mit weihnachtlichen Motiven - im Rahmen der Aktion "Gemeinsam im Advent".



