Menschen, 2. Dezember 2021

Geburtstag

Mag. Manfred Hagauer, Pfarrer in Jochberg, feiert heute, Donnerstag, seinen 65. Geburtstag.

Spende

Der Tourismusverband Fuschlseeregion hat mit seiner Adventkalenderaktion pro verkauftem und gefülltem Filzkorb eine Spende von 5 Euro für den Mathiashof in Fuschl gesammelt. 1000 Euro kamen zusammen. Die Gemeinde Fuschl am See verdoppelte den Betrag und die Raiffeisenbank St. Gilgen-Fuschl-Strobl steuerte 300 Euro bei. Hildegund Schirlbauer und Lisa Höfner vom Tourismusverband Fuschlseeregion sowie Bgm. Franz Vogl übergaben die Spende von 2300 Euro an Martina Brandstätter vom Mathiashof.