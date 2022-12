Menschen, 2. Dezember 2022

Geburten, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

EHRUNG

Stadtsiegel in Silber für Pfarrprovisor. Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg, hat Pfarrprovisor Mag. Johann Schwaighofer (60) das Stadtsiegel in Silber verliehen. Die Verleihung erfolgte am Donnerstag im Amtszimmer des Bürgermeisters im Schloss Mirabell. Im Bild (SN/Stadt Salzburg/Alexander Killer): Der Geehrte beim Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Salzburg mit Bürgermeister Harald Preuner.