Menschen, 2. Dezember

Geburt, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Friedrich Lechner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Domdechant OStR Mag. Dr. Raimund Sagmeister, Feuerwehr-Kurat, Rektor des Amts für Schule und Bildung sowie Geistlicher Assistent der Mesnergemeinschaft und Seelsorger in Rehhof, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag:

Carla Naaff (91) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Helena Raninger (81), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Anna Schöfegger (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Spende

Bereits zum 6. Mal organisierten Karo Rohrmoser und Anna Kofler privat das Laternenfest in St. Martin bei Lofer, bei welchem die Einnahmen jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet werden. Heuer wurde das Geld (272 Euro), bereits zum zweiten Mal, an die Goasstoa Paß und den Skiclub St. Martin (Organisator des Krampusrummel in St. Martin) für die Nikolaussackerl übergeben.



