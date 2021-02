Menschen, 2. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



Johann Steiner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Johanna Handl aus Hallwang feiert heute ihren

85. Geburtstag.

Margarete Salmen, Mitinhaberin der Engel-

Apotheke in Salzburg, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Romana Hemala aus Salzburg feiert heute, Dienstag, ihren 99. Geburtstag.

Maria Joachimbauer (89), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Peter Herbst (87), Bewohner im Seniorenhaus Köstendorf und Ehrenbürger der Gemeinde Schneedorf; Leo Krackl (74) und Maria Linemaier (71), beide Mitglieder des Pensionistenvereins, Ortsgruppe Zell am See.



Quelle: SN