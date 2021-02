Menschen, 2. Februar 2021

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Kam. Herbert Gasteiger, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Maria Standl (85) und Frieda Hagmüller (81), beide Mitglieder des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Josef Huber (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.



Spenden

Ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes Mattsee spenden für die Sonneninsel: Die Rotkreuzhelfer aus Mattsee haben ihre Aufwandsentschädigung, die sie bei den Massentestungen im Dezember 2020 erhalten haben, direkt als Spende an die Sonneninsel weitergegeben. So konnte der Geschäftsführer der Sonneninsel, Thomas Janik, die Spende in Höhe von 2685 Euro dankbar entgegennehmen.

Eine flotte Polka für die Kinderkrebshilfe: Unter dem Titel "Koan Stress" entstand eine Volksmusik-CD mit selbst geschriebenen Gitarrenstücken. Über 250 CDs verkauften die beiden Musiker Kathrin Matzenberger und Dominik Meißnitzer mit ihrer Meißnitzer Gitarrenmusi aus Werfenweng. 700 Euro konnten für die Projekte der Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden.



