Menschen, 2. Februar 2022

Geburtstage

Franz Steiner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 91. Geburtstag.

Leo Krackl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

In Krispl feierte am Montag Stefan Weißenbacher, Altbürgermeister und Ehrenobmann vom Seniorenbund Krispl, seinen 85. Geburtstag.

Spende

Unter dem Motto "Schenken mit Sinn" haben die Salzwelten Salzburg am Dürrnberg über die Weihnachtsfeiertage für jedes verkaufte Ticket und jedes verkaufte "Bad Ischler Natur- und Gourmetsalz" einen Euro für die Hochwasserhilfe Hallein gespendet. Am Wochenende übergab Vorstand Kurt Thomanek einen Scheck über 5000 Euro an Bürgermeister Alexander Stangassinger.

Impflotterie

96.413 Personen haben an der Impflotterie der Salzburg AG teilgenommen. Der Hauptpreis, ein VW ID3, geht an die Kellnerin Franziska Eisinger (35) aus Hallein (Bad Dürrnberg). Im Bild bei der Übergabe des E-Autos: Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Haslauer, Vorstandssprecher Leonhard Schitter von der Salzburg AG sowie die Gewinnerin. Der zweite Preis der Lotterie, eine Photovoltaik-Anlage, geht an Beatrix Glachs-Kozel aus Hallein.