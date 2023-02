Menschen, 2. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Verleihung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Johann Steiner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 92. Lebensjahr.

Anton Langwallner sen., Hallerbauer, Mitglied der Schnalzer Viehhausen, der Freiwilligen Feuerwehr Wals/Viehhausen und der Kameradschaft Wals, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Willi Wörndl, Schieferer-Bauer in St. Koloman, langj. Ortsbauernobmann, vollendete am Montag sein 70. Lebensjahr.

Manfred Aigner aus St. Michael, Bibliotheksleiter und langjähriger Mitarbeiter und Funktionär beim Roten Kreuz St. Michael, feiert heute, Donnerstag, seinen 70. Geburtstag.

Verleihung

Der Salzburger Gastronom Ernst Pühringer wurde mit dem Berufstitel Kommerzialrat ausgezeichnet. Pühringer betreibt das Hotel Hölle in Salzburg und den Bräuwirt in Bergheim-Lengfelden. In der Wirtschaftskammer vertritt er als Fachgruppenobmann und stellvertretender Bundesspartenobmann die Gastronomie.