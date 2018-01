Menschen, 2. Jänner 2018

Geburten, Geburtstage, Promotionen, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Franz Rosenhammer, Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag:

Hedwig Stögbuchner (74), Theresia Walter (66), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

Gestern, Montag, feierten ebenfalls Geburtstag:

Ferdinand Kofler (83), Anneliese Harbacek (77), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.



Promotionen

An der Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur:

Rechtswissenschaften:

Dr. iur.: Mag. iur. Jeanine Claudia Von Stehlik MBA, Grünwald.

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

Dr. phil.: Mag. phil. Sarah Julia Bolter, Ebensee.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:



Rechtswissenschaften:

LLB. oec.: Andreas Großpötzl, Neumarkt.

Mag. iur.: Jonathan Huber, Bergheim; Romana Krempl, Judenburg; Birgit Althuber, Kleinarl; Stephan Small, Oberalm; Benedikt Hiebl, Sebastian Hinterdorfer, Salzburg.

LLM oec.: Roland Hartl LLB. oec., Hannah Mayer LLB. oec., Salzburg.

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

B. Ed. Univ.: Ines Rosner, Ungenach.

BA: Miriam Paulitsch, Hallwang; Mara Dorfmann, Lüsen; Barbara Unterreiner, St. Georgen an der Stiefing; Sabina Hinterberger, Linz; Irma Fejzic, Schwarzach.

Mag. phil.: Peter Holzinger, Gmunden; Simone Ebner, St. Peter am Hart; Sanja Leitner, Neuhofen im Innkreis; Lukas Jahn, Mauthausen; Daniela Anna Haidinger, Leonding; Teresa Alexandra Haslacher, Möllbrücke; Daniel Andreas Schoeppl, Mag. iur. Sophie Thaler, Salzburg; Corinna Gruber, Hüttschlag.

Master of Arts Studium: Stephan Weyand BA, Inzell; Silvia Gschößer Bakk. Komm., Ried; David Mühlleitner Bakk. Komm., Magdalena Christine Gärtner Bakk. Komm., Stephanie Müllers BA, Daniela Zapletal BA, Maria Zehner BA, Salzburg; Cornelia Mathe BA, Thalheim b. Wels; Christoph Mödlhamer BA, BA, Eugendorf.

Sportwissenschaften:

Mag. rer. nat.: Theresa Pfenig, Wals; Klemens Rössler, Schwanenstadt; Klaus Schneider, Leonding.

MSc-Studium: Florian Farnleitner BSc, Salzburg.



Katholisch-theologische Wissenschaften:

BA: Magdalena Jahn, Perg.



(SN)