Menschen, 2. Jänner

Geburtstage

Seinen 80. Geburtstag feierte am Montag in Kleinarl Anton Guggenberger. Der Zimmermeister und Hotelier zählt in der Pongauer Gemeinde zu den Tourismuspionieren.

Franz Mayr, freier Pressefotograf und passionierter Jäger aus St. Martin bei Lofer, feiert heute, Donnerstag, seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hedwig Stögbuchner (76), Veronika Pertiller (71), Theresia Walter (68), alle Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Christl und Klaus Faber aus Mondsee feiern heute ihre diamantene Hochzeit.

Spende

Die Theo Förch GmbH, ein Direktvertriebsunternehmen für Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikel in Handwerk und Industrie mit Sitz in Salzburg, spendete heuer 5000 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. "Ich wüsste nicht, was wir ohne unsere Großspender machen würden", sagte Obfrau Heide Janik bei der Übergabe.



Quelle: SN