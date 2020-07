Menschen, 2. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Verleihung, Matura und Todesfälle

Geburtstage

Artur Grabner feiert heute seinen 75. Geburtstag. Grabner ist seit mehr als 50 Jahren für das Programm der Pfadfinder-Gilde Maxglan zuständig. Aufgrund seiner zahlreichen Reisen in den Nahen Osten hat er sich auch immer für den interreligiösen Dialog eingesetzt.

Dipl.-Ing. Josef Harl, langjähriger Abteilungsvorstand für Mechatronik an der HTL Saalfelden, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ilse Wagner (99), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Otmar Ronacher (67), Mitglied des Pensioistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Frieda und Franz Grabmer aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Verleihung

Der Bundespräsident verlieh Fachoberinspektor Ralph Kolm für seine Verdienste um die Grundbuchsabteilung am Bezirksgericht Salzburg den Berufstitel "Kanzleirat". Die Verleihungsurkunde wurde vom Vorsteher des Bezirksgerichts Salzburg, Dr. Wolfgang Filip, und dem Leiter der Geschäftsstelle, Amtsdirektor Reg.-Rat Josef Gascho übergeben.

Matura

Ausbildungszentrum St. Josef

Ausgezeichnete Erfolge: Sophia Bruckmoser, Gabriele Ebner, Karoline Leitner, Stefanie Schweiger, Ines Wolf; gute Erfolge: Ajla Dolic; Hanna Hüttenmeyer, Sara Marijancevic, Clara Scheichl.



Quelle: SN