Menschen, 2. Juni 2023

Geburten, Geburtstag, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstag

Gustav Inanger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 70. Geburtstag.



Jubiläum

Aloisia und Georg Klinger aus Straßwalchen feiern heute, Freitag, ihre goldene Hochzeit.

Spende

Die Trumer Holz GmbH, das Perwanger Holzfachunternehmen, ist ein langjähriger Unterstützer der Sonneninsel Seekirchen. Vor Kurzem wurde wieder gespendet: Holzmarktleiter Stefan Griesser übergab einen Scheck in Höhe von 3160 Euro an Martina Weber (psychologische Leitung) und Astrid Schwaiger (Meditationsseminare, The Base X). Die Sonneninsel ist ein psychosoziales Nachsorgezentrum für von Krebs oder einer anderen chronischen Krankheit betroffene Kinder, Jugendliche und deren Familien.